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İmanın varsa, imkanın da vardır

“İmânın varsa imkânın vardır” sözü, gerçekten çok anlamlı bir sözdür. İmanı ve irâdesi olana Allah Teâlâ bir kapı açıyor ve kulunu bir şekilde muradına erdiriyor. Önemli olan samimi bir arayış ve yüreğin derinliklerinden gelen bir arayış içinde olabilmek…

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:58
İmanın varsa, imkanın da vardır

Kırgızistan’da yaşandı bu olay. Çocuk, Sovyet kanunlarına göre çalışacak yaşa gelmişti ve kolhoz yönetimi, ondan gösterilen işe gitmesini istiyordu. Baba, kömür ocağında işçi olarak çalışıyordu ve zor şartlarda Kur’an’ı hıfzetmişti. Oğluna da Kur’an’ı öğretmek için yanıp tutuşuyordu; ama nasıl olacaktı bu?

Kolhoz yönetimine gitti ve “Oğlum benim yanımda çalışsın, ikimiz birden daha çok üretim yaparız.”

Dini imanı üretimdi Sovyet yönetiminin…

Baba, oğluna kömür ocağında Kur’ân’ı hıfzettirdi. 1990’lı yıllarda Türkiye’den Kırgızistan’ı ziyarete giden bir grup İlahiyat hocası, kömür ocağında Kur’an’ı hıfzeden bu gençle, bir caminin imamı olarak tanıştılar ve bu Kur’an aşkına parmak ısırdılar.[1]

Mevlânâ der ki:

“Ey Hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl! Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur.

Sen ne hâlde olursan ol, istekten vazgeçme. Ey susamış, dudakları kurumuş kişi, durmadan su ara!

Susuzluktan kurumuş olan o dudak, sâhibinin çeşme başına erişeceğine şahitlik eder.

Dudakların kurumuş olması, “Bu ıstırap, bu çırpınma; seni bize ulaştıracaktır.” diye suyun gönderdiği müjdeli bir haberdir.

Bu arayış, mübârek ve kutlu bir harekettir. Bu candan isteyiş, Allâh yolundaki bütün engelleri kırar döker.

Bu isteyiş, isteklerinin anahtarıdır; senin ordundur, sancakların ve zaferlerindir.

Bu isteyiş, sabaha karşı horozun; “Sabah oluyor” diye ötmesine benzer.

Allâh, herkesi bir iş için yaratmıştır. Herkesin gönlüne bir işle uğraşma arzusunu koymuştur.

Gönülde bir istek olmadan el ayak nasıl hareket eder? Su akmazsa, rüzgâr esmezse çerçöp nasıl gider?”[2]

[1] Ahmet Taşgetiren, “İslâm ‘ı Aşkla Yaşamak”, Altınoluk, sayı: 222, s. 3-4.

[2] Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî, Mesnevî, III, 116, 145, no: 1439-1444, 1618-1619.

Kaynak: Dr. Adem Ergül

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:58
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