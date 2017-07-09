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İmamlar Avrupa turuna çıkıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen imamlar, İslam’ın adı kullanılanılarak yapılan terör saldırılarını protesto etmek için, Avrupa turuna çıkıyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 00:07
İmamlar Avrupa turuna çıkıyor

Münübe Yılmaz

Cumartesi günü, Fransa’nın Paris şehrinde toplanan ve Fransa, İngiltere, Belçika ve Tunus gibi ülkelerden katılım gösteren, 30 din adamı, özellikle Avrupa'da artan terör saldırılarından dolayı İslam dini ile ilgili önyargıları yok etmek amacıyla Avrupa turuna çıktı. Avrupa turuna çıkan imamların önce Berlin’de durmaları ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme yapmaları ve 14 temmuz’da Paris’e dönmeleri bekleniyor. Avrupa turuna çıkmadan önce yapılan açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayında Berlin’deki bir markete düzenlenen kamyon saldırısında hayatını kaybeden 86 kişiyi de anan gruptaki imamlardan Hassen Chalghoumi " Bu seyahate çıkmamızın amacı, İslam dininin değerlerinin, terör ve her türlü şiddet eylemlerine karşı olduğunu dile getirmektir"dedi. Tura katilan ve halihazırda 30 olan imamların sayısının, gruba katılacak olan imamların sayısının, tur esnasında gruba dahil olacak yeni katılımcılar ile 60’ı bulacağı söyleniyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 00:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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