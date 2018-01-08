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İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana gelen olay herkesi şoke etti. İmamın cesedini minarede buldular...

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:33
İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…

Artvin’de cami imamı, arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana geldi. Cami İmamı Özgen Gül (49), bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni, çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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