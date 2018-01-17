Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz'da imamı darp eden belediye başkanın cezası belli oldu

15 Temmuz hain darbe gecesinde ilçe camisinde sela okunmasına tepki gösterip imamı darp ettiği iddia edilen İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
15 Temmuz'da imamı darp eden belediye başkanın cezası belli oldu

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz hain darbe gecesinde ilçe camisinde sela okunmasına tepki gösterip imamı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya, İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek katılmazken, avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti Ödüpek'i 'Milli duygulara hakaret', 'Görevli memura direnmek ve hakaret' suçlarından Ödüpek'i 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.

"TEMYİZE GÖNDERECEĞİZ"

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, İHA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, 2 ayrı suçtan aldığı 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasını temyize göndereceklerini söyledi.

Darbe girişimi sonrası İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. 23 Temmuz 2016 günü Ödübek savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ödübek, Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakmıştı.

MHP'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fetullahçı terör örgütü'ün darbe girişimi günü bir imamı ezan ve sela okumaması için darp edip, caminin şalterlerini indirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bilecik'in İnhisar ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, 21 Temmuz 2016'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
  1. İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek
  2. 15 temmuz darbe girişimi
  • yazıYORUMyazıYORUM51 dk önce
    Bu herif hala belediye başkanı demek ki, yuhhh size, vahh ki ne vahhh!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
  1. Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
  2. Öyle bir çalım attı ki kaleciyi..
  3. CHP karpuz gibi yarıldı
  4. Pizza motorunu soyan kadınlar güvenlik..
  5. Batan tanker için robot denizaltı!
  6. Trabzonsporlu taraftarlar 'şike..
  7. İşte Kanal İstanbul güzergahındaki..
  8. Bunlar da cep telefonu tarlaları:..
  9. Canlı yayın yapıp evlerine..
  10. Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle..
  11. Hem ağladı hem de ağlattı!
  12. Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap..
  13. Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan
  14. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı..
  15. Gri pasaport başvurularına titiz..
  16. TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru
  17. Bolu'da kedisine sarılıp evinin..
  18. Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama:..
  19. iPhone X'a rakip geliyor
  20. Günün âyet ve hadisi
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması