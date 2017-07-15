İmamhatipli öğrenciler 15 Temmuz’u unutmadı

Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ömer Halisdemir Konferans salonu’nda düzenlenen törene Çamardı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, Çamardı Garnizon Komutanı Çelebi Bağcı, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Yılmaz, 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş’un kardeşi Nazmi Konuş, Şehit Muttalip Soylu’nun babası Suat Soylu, Kurum Müdürleri, Muhtarlar, Öğretmenler, Öğrenciler ve İlçe Halkı katıldı.

Tören öncesinde misafirler 15 Temmuz Sokağı’nı gezdi. Aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmasını Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulgani Özkan yaptı. Özkan, 15 Temmuz Destanı’nın millet ve ümmet için önemini, o gün yapılan kahramanlık ve fedakarlıkları anlattı. “O gün, ölümü öldüren yiğitleri, “Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber” nidasına koşan yiğitleri, Ömer’leri, Ramazan’ları, Zeynep’leri tarih yazacak, ancak bu milleti silahıyla vuranları, hainleri, satılmış köpekleri unutmayacak. “Markete erzak almaya değil, Köprüye Vatan kurtarmaya gidiyorum” diyenleri tarih yazacak, ancak ATM sırasına geçenleri, erzak depolayanları da bu millet unutmayacak. Selalarla, ezanlarla bu milleti uyandıran ve meydanlara davet eden Diyanet camiasını tarih yazacak, ancak “bu imamlar alınlarından vurulup minarelerden indirilmeli” diyen hainler unutulmayacak.” dedi. “15 Temmuz Destanı’nın yıldönümünde ölümden korkmayan, ölümü korkutan bu yiğitleri, ölümle korkutmaya çalışan bu hainler, dünyanın dört bir yanından işbirlikçi tutarak, içimizden hainleri yetiştirerek, bizim Vatanımıza, Bayrağımıza, Dinimize kasteden hainler bilmelidirler ki, bizim Nene Hatun’larımız, Alparslan’larımız, Fatih’lerimiz bitmedi. 15 Temmuz Kahramanları rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu günde, Vatanımıza, Devletimize, Dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.” diyerek, başta Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Soylu ve Garnizon Komutanı Çelebi Bağcı olmak üzere, katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilerin şiir okuması ve 15 Temmuz ile ilgili izletti sunumundan sonra, kürsüye 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş’un kardeşi Nazmi Konuş çıktı. Konuş, ağabeyinin ve kendisinin İmam Hatip mezunu olduğunu, ağabeyinin nasıl bir kişiliğe ve vatanseverliğe sahip olduğunu anlattı. 15 Temmuz gecesi ağabeyinin sanki şehitliğe doğru gittiğini hissettiğini aktaran Konuş, “Ağabeyim o gün iki defa gusül abdesti almış. Diğer 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ile görüştüğümde, onların da birçoğunda durumun aynı olduğunu, sanki şehadete koştuklarını hissedercesine meydanlara çıktıklarını aktardılar.” dedi. İmanlı gençliğin bugünleri unutmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bugüne kadar oyunları başkaları yazdı. Bugünden sonra tüm oyunları siz planlayacak, onların oyunlarını bozacaksınız. Umudumuz sizsiniz.” dedi.

Tören sonunda Çamardı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Nazmi Konuş’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Emeği geçenlere teşekkür edilerek, tören sona erdi.