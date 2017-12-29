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İmama saldıran zorbaya 12 yıl

Darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği saatlerde vatandaşları uyarmak için sela okunan camiyi basan zorbaya 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası verildi.

29 Aralık 2017 Cuma 03:39
İmama saldıran zorbaya 12 yıl

İSTANBULFETÖ’cü hainlerin darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği saatlerde vatandaşları uyarmak için sela okunan camiyi basan zorbaya 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası verildi. Sanık Zeki Türkeri, görüntülere yansıyan saldırısını ve sarfettiği, “Sizin devriniz bitti” şeklinde sözlerini reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih'teki Mihrişah Hacıkadın Camisi'nde sela okuyan imama ve cemaatten bir kişiye saldırdığı iddia edilen Zeki Türkeri'ye 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeki Türkeri, şikayetçiler Adem Tunoğlu ve Nihat Altın ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Zeki Türkeri, olay sırasında başkalarının saldırısına uğradığı için camiye yöneldiğini savunarak, "Beyanların aksine ben 'Sizin devriniz bitti' şeklinde bir ifadede bulunmadığım gibi 'Neden sela vermiyorsunuz?' diyerek sitem ettim. Sonunda tartışma çıktı. Kendimi korudum. Elimde inşaat işi yaptığım için kullandığım yaklaşık 2 milimetre kalınlığında sac vardı" diye konuştu.

Şikayetçi cami imamı Adem Tunoğlu ise, "Olay gecesi talimat gereği cami imam hatibi olarak sela okudum. Diğer müşteki Nihat Altın ile camide oturduğumuz sırada sanık geldi. Kapıların neden kapalı olduğunu söyleyip duvardan atladığını belirterek, elinde pala olduğu halde küfürlü sözler söyleyip, sela okumamıza kızıp 'Sizin devriniz bitti' anlamında sözler söyledi. Daha sonra görüntülerde olduğu gibi bize saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Daire, sanık Zeki Türkeri hakkında toplamda 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezasına çarptıran daire, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 03:39
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Adem Tunoğlu
  4. Zeki Türkeri
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