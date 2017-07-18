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İmama bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..

Diyarbakır’da bir imam, namaz tesbihatı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yerinden bıçaklanan imam, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

18 Temmuz 2017 Salı 16:16
İmama bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam namazı sırasında meydana geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesinde bulunan Kanal Camisi İmamı Osman Deniz, akşam namazının ardından tesbihata başladı.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, imamın yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 20 yerinden bıçak darbesi alan Deniz, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda olan imamın hayati tehlikesi devam ederken, kısa sürede yakalanan saldırgan, emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 16:16
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