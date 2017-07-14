“İmam ve müezzinler 15 Temmuz için yürüdü”

FETÖ’nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıldönümü nedeniyle İstanbul’da düzenlenen etkinliklerinin adresi olan Kirazlı Metro İstasyonu’nda 3’üncü gün yine yoğun bir program vardı.

Her akşam olduğu gibi dün de 7 ayrı noktada vatandaşlar toplandı. Ancak bu kez özel bir grup yürüyüş için hazırlanmıştı. Bağcılar İlçe Müftüsü Musa Uzun önderliğinde müftülük çalışanı, imam, müezzin ve kuran kursu öğreticilerinden oluşan 600 kişi Yeni Mahalle İmam Gazali Camii önünde toplandı. Din görevlilerinden oluşan kortej, ellerinde bayrak dillerinde tekbirlerle saat 21.00’de yürüyüşe başladı.

Yol boyunca evlerinde olanlar el sallayarak, arabalarında olanlar ise korna çalarak yürüyenlere destek verdi. Saat 21.30’da metro önünde bir araya gelen gruplar topluca alana girdi.

“SİZ BÖYLE DİK DURDUKÇA HAİNLER DARBEYİ AKLINDAN GEÇİREMEZ”

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İstanbul Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından çifte sala verildi. Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada “Bağcılarlılar yine kendine yakışanı yaptı ve alanı doldurdu. Her geçen gün sayımız artıyor. Artık Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanı yetmez hale geldi. Siz böyle dik durdukça hainler bırakın darbe yapmayı aklından bile geçiremez. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın özel konukları olan 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Alanda kurulan platoda gösterilmeye başlanan “Çizmeyi Aşanların Hikayesi” isimli tiyatral canlandırma gösterisi 3’üncü kez yapıldı.