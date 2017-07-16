İmam vaaz verirken provokasyon yapan FETÖ'cülere cemaatten büyük tepki!

Hutbede vaaz veren imam Nasufovic, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili terör örgütü FETÖ aleyhindeki hutbesini okurken camiye gelen FETÖ’cüler ayağa kalkıp provokasyon yaptı.

Görüntülerde, bir kişinin imama 'Allah belanızı versin. siyaset yapıyorsun, kafirsin' dediği duyuluyor.

Cematten bir kişi 'Siyaset değil, gerçeği söylüyor' diye arkadan imama bağıran şahsa tepki gösteriyor. Söz konusu kişinin ise 'Gerçek değil' dediği duyuluyor.

FETÖ’cülere tepki gösteren cemaat ise slogan atan kişileri dışarı çıkardı.

İŞTE OKUNAN O HUTBE

Sırbistan İslam Birliği’nin Cuma Hutbesi’nde şu ifadeler yer aldı:

"Muhterem Müminler, bundan tam 1 sene önce 15 Temmuz 2016 da Türk halkı FETÖ terör örgütünce düzenlenen darbeye şahitlik etti. Bu darbe Türk halkının direnişi sayesinde başarısız oldu. Ama 250 den fazla kardeşimiz orada şehit edildi; 2000'den fazla kişi de yaralandı. Bu hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, şehitlere Allah’tan rahmet diliyor ve Sırbistan İslam Birliği Riyaseti olarak Türkiye’nin ve demokrasinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."