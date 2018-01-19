Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İmam helallik isterken damadı birden söz istedi ve… ‘Helal etmiyorum…’

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze törenine katıldığı kayınpederininkendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmedi. Kocasarı:"Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum"

19 Ocak 2018 Cuma 17:52
İmam helallik isterken damadı birden söz istedi ve… ‘Helal etmiyorum…’

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze  törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek  hakkını helal etmediğini söyledi.

Zorlar Mahallesinde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için  Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın  helallik istediği Güven'in damadı Muhlis Kocasarı (60) söz isteyerek haksızlığa  uğradığını iddia etti.

Damat Kocasarı'nın hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk  duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarısıyla bulunduğu ön safı terk  etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze  namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi toprağa verildi.

Defin töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocasarı,  sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini  söyledi.

Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten  Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın.’ dediler. Ben de üzerine  düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı hela etmiyorum."  dedi.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu  halletmediklerini ileri sürdü.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu  vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam  halledeceğiz.' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da  kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı.  Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da  helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e gözaltı!
    1. Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e..
    2. Ergenlik kaç yaşına kadar devam eder?
    3. TSK paylaştı! Teröristler çocukları..
    4. Muhaysini: Zengin Müslümanlara..
    5. ABD’den Afrin ile ilgili skandal bir..
    6. ABD: Deso Dogg'u öldürdük
    7. Bölge PYD için cehenneme döndü! TSK..
    8. Muhalifler son hazırlıklarını tamamladı
    9. Ermenistan: Başa o gelecek...
    10. Amerika'da siyasi kriz kapıda
    11. Afrin'e 40 top atışı yapıldı
    12. Terör örgütü PYD/PKK çocukları zorla..
    13. Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
    14. Fatih'te hasta sokak köpeğine esnaf..
    15. 2017'de en sıcak dönemini yaşadı
    16. Siyonistler terör estiriyor… Hedefte..
    17. Konyaspor'dan "seribaşı uygulamasını"..
    18. Avusturya sınıra asker yığmaya başladı
    19. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    20. Dün 280 tüp ele geçirilmişti… Piyasa..
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu