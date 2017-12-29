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İmam hatiplilerden 6 dilde Kudüs bildirisi

Amerika’nın Kudüs konusundaki kararını protesto eden imam hatip lisesi öğrencileri 6 dilde bildiri yayınladı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:15
İmam hatiplilerden 6 dilde Kudüs bildirisi

Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca ve Fransızca yayınlanan bildiride, “İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden kararının arkasında olduğumuzu ve bundan sonra da Kudüs’ün salahiyeti için alınmış/alınacak olan bütün kararların destekçisi olacağımızı kamuoyuna beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kurulduğu günden bu yana hakkın yanında haksızlığın ise karşısında durmayı kendilerine şiar edinmiş imam-hatip lisesi öğrencileri Kudüs zulmüne karşı da sessiz kalmadı. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine yönelik açıklamalarına tepki gösteren imam-hatip lisesi öğrencileri, Filistin ve Kudüs davasının her daim takipçisi olacaklarını ilan ettikleri bir bildiri yayınladı.

Bildiri şöyle:

1948’DEN BERİ ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENİYOR

“İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin; İslam davasına gönül vermiş, kardeşlik bilincini iliklerine kadar hissetmiş, yüreği Kudüs için atan, Kudüs’ü kendisine dert edinmiş bütün Ümmet-i Muhammed'e bildirisidir.

Emperyalist ve Siyonist güçler hiçbir dayanak olmaksızın işgal ettiği Filistin topraklarında 1948 yılından beri uluslararası hukuku çiğnemektedir.


Emperyalist güçler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında Siyonistlerin Doğu Kudüs’ü işgal ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararını hiçe saymış ve aynı emperyalist güçler Kudüs’ü Siyonistlerin sözde başkenti ilan etmişlerdir.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Bu hadise ilk kıblemizi içinde bulunduran, yıllarca İslam sancağı altında farklı dinlerin ve kültürlerin barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşadığı, İsra'nın son; Mirac'ın ilk durağı, Hazreti Ömer’in mirası, Selahaddin-i Eyyubi'nin rüyası, Yavuz Sultan Selim’in emaneti, Abdülhamid Han'ın davası olan Kudüs’e hakaret ve İslam aleminin namusuna çalınmış kara bir lekedir.

Kudüs; biz Müslümanların ortak paydası, hayati meselesi ve kırmızı çizgisidir. Kudüs, devletlerin oyuncağı olamayacak kadar önemli bir değerdir.

KUDÜS DAVASININ TAKİPÇİSİYİZ

Yarım asrı aşkın bir süredir zulüm altında bulunan mahzun topraklar için akacak göz yaşımız kalmamıştır. Siyonist güçlerin Kudüs hakkında aldığı son karar kabul edilebilir değildir.

Bu bağlamda biz İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden kararının arkasında olduğumuzu ve bundan sonra da Kudüs’ün salahiyeti için milli ve manevi çıkarlarımız göz önünde bulundurarak alınmış/alınacak olan bütün kararların destekçisi olacağımızı ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi bu bildiri ile kamuoyuna beyan ederiz.”

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:15
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