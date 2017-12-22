İmam hatipli gençlerden Türk sanat müziği esintileri

ÖNDER İmam Hatipler Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile ortaklaşa yürüteceği konser İBB’nin Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde olacak. Programda, Cumhurbaşkanlığı ses sanatçısı şef Recep Alper Çevirel yönetimindeki gençler, solo ve koro Türk sanat müziği eserlerini icra edecek. 25 Aralık Pazartesi günü verilecek konser İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek konsere müzik severler davet edildi.