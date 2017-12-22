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İmam hatipli gençlerden Türk sanat müziği esintileri

İmam hatipli gençlerden oluşan Itri’den Günümüze Türk Sanat Müziği Esintileri Korosu bir konser verecek.

22 Aralık 2017 Cuma 18:57
İmam hatipli gençlerden Türk sanat müziği esintileri

ÖNDER İmam Hatipler Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile ortaklaşa yürüteceği konser İBB’nin Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde olacak. Programda, Cumhurbaşkanlığı ses sanatçısı şef Recep Alper Çevirel yönetimindeki gençler, solo ve koro Türk sanat müziği eserlerini icra edecek. 25 Aralık Pazartesi günü verilecek konser İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek konsere müzik severler davet edildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 18:57
  1. ÖNDER
  2. İmam Hatipler Derneği
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. konser
  5. Ali Emiri Kültür Merkezi
  • OğuzhanOğuzhan1 gün önce
    Müziğin İslam'da yeri yoktur. Müzik haramdır!. Gelelim bunu bizlere öğretmesi gereken imam Hatipliler yapıncadaha bı manidar oluyor...
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