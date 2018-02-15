İmam Hatipler iyilikte yarışıyor

AA- Eskişehir’de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Deniz Feneri Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor. Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışması" kapsamında zihinsel ve bedensel engelli yaşıtlarıyla bir araya gelip zaman geçiriyor.

"Yaşamak mı zor, anlamak mı zor?" adlı projeyi hayata geçiren öğrenciler, Elbruz Bilge Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerle düzenledikleri etkinliklerde bir araya geliyor. "Gökkuşağı renkleri gibi farklı ol, farkında ol." sloganıyla iyilik yarışına giren 8 imam hatipli, 2 rehber öğretmen eşliğinde uyguladıkları projeyle birinciliği elde etmeleri durumunda ödülü şehit ve gazi yakınlarına hediye etmek istiyor.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Abdullah Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin gösterdiği azimden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılmaz, çalışmaların farkındalığı artıracağına inandıklarını dile getirerek "Çocuklarımıza kaliteli zaman geçirme, onları anlama, onlarla birlikte olma, onları hayata kazandırma, sosyalleştirme adına 8 öğrencimiz, 2 öğretmenimiz rehberliğinde bu okul ile iletişime geçtik. İlk olarak ziyaret ile başladık. Arkasından eğlence programları, ortak resim çalışması, görsel çalışmalar, konuşma etkinlikleri şeklinde faaliyetler yaptığımızda engelli kardeşlerimizin çok mutlu olduklarını, öğrencilerimizi her gördüklerinde neşelendiklerini gördük." dedi.

"Tebessüm sadakadır"

Bulunduğu okulda hiç gülmeyen, konuşmayan öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"O öğrencimizin gülmeye ve konuşmaya başladığını hep birlikte fark ettik. Tebessüm sadakadır. Onların mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak gördük. Öğrencilerimize bunları anlatmak, yaratılan herkesi yaratandan ötürü hoş görmek şiarıyla, Yunus Emre’nin ifadesiyle, böyle bir çalışma başlattık. Biz çok mutlu olduk. Eminiz gittiğimiz okulda bulunan evlatlarımız da bu çalışmadan son derece mutlu oldular. Bunun paylaşılmasını, Türkiye’nin her yerinde benzer çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Engelli olarak ifade edilen kardeşlerimizi ki biz onları engelli olarak görmüyoruz, engellerinin kaldırılması gereken kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Kucaklamanın, birlikte olmanın, hayata hazırlamanın insani bir görev olduğuna inanıyoruz. Çalışmayı yapan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum."

Proje koordinatörlerinden rehber öğretmeni Emine Vildan Cüre de ülke olarak toplumsal farkındalık konusunda geride olduklarını savunarak "Bu eksikliği öğrencilerin daha çabuk telafi etmesi adına böyle bir projeye başlattık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Talha Bilmez ise engelli akranlarıyla bir araya geldikleri için kendisini şanslı hissettiğini aktararak "Onlara samimiyetle yaklaştığımız zaman onlar da sevgilerini bize gösterebiliyorlar. O yüzden çok mutlu olduk. Aslında onlara bir adım geride kaldığımızda değil de bir adım ileriye gittiğimiz zaman onların o saflığını, temizliğini görüyoruz." diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenler, okulların yaptıkları çalışmaları görsel ve yazınsal sunum haline getirip ilgili makama sunması sonucu belirlenecek.