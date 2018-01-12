İmam hatip spor oyunları kupaları sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve on branşta yaklaşık iki ay süren 'İstanbul İmam Hatip Liseleri Arası Geleneksel ve Modern Spor Oyunları' sonunda dereceye giren takımların kupaları verildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseri ile başladı. Açılıştaki Kuran'ı Kerim tilavetini Bakırköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Yıldırım yaptı. Ardından aikido, jimnastik, judo gösterileri yapıldı. Action Team de bisikletleriyle bir gösteri sundu, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir mini bir konser verdi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatiplilerle ilgili sözleri sinevizyon gösterisiyle izlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu,Öncü Spor Başkanı Mustafa Canbey, imam hatip lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"HEM OKUYUN HEM SPOR YAPIN"

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere bir çağrıda bulunarak, "Gençler sizi spor müsabakalarına davet ediyorum. Hem okuyacağız hem de sporun içinde olacaksınız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden geldiğini, ekip kurmayı, takım kaptanlığı yapmayı sporun içinde öğrendiğini belirten Bak, "Bakın konuşmasını dinlediniz, sizlerle gurur duyuyorum diyor. Biz de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Okullar için spora ayrılan bütçeyi geçen yıla göre iki katına çıkardıklarını kaydeden Bakan Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Spor sizi kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak tutacak. İnşallah sizlerin içinden Avrupa ve dünya şampiyonlukları çıkacak. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" diye konuştu.

"BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Canbey de konuşmasında imam hatip neslinin bu ülkede çok önemli hizmetler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Öğrencilere hitaben, "Sağlıklı nesiller olarak tüm dünyaya barış ve huzuru getirecek olan sizlersiniz. Gönül coğrafyamızın ve insanlığın kurtuluşu için, İslam ümmetinin ve insanlığın gözü kulağı sizdedir" dedi. Her yürüyüşün güç ve zinde bir vücut gerektirdiğinin altını çizen Canbey sözlerini şöyle sürdürdü: "Camia olarak spora daha fazla zaman ayırmalı ve sporu hayatımızın bir parçası, olmazsa olmazı haline getirmek zorundayız. Okullarımızda lisanslı sporcu sayısını hızla artırmak zorundayız. İşte bu gerekçelerle Öncü Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye sathında önemli çalışmalara imza atacak ve başarılı sporcular yetiştirme noktasında önderlik edecektir."

"DİNAMİK OLUN, AKTİF OLUN"

ÖNDER Genel Başkanı olarak tüm Türkiye'de yaptığı ziyaretlerde bir noktaya dikkat çektiğini belirten Halit Bekiroğlu, "İmam hatipli gençler, Müslümanım diyen herkes, insanım ve vicdan taşıyorum diyen herkes dünyada yaşanan olaylara karşı hassas olur, duyarlı olur. Asla rehavete kapılmaz, tembel olmaz. Dinamik hareketli ve sürekli aktif olur. İşte bunun için biz sporu önemsiyoruz. Sporcuyu önemsiyoruz ve siz gençlerin sporla, hareketle, aksiyonla hemhal olmasını canı gönülden istiyoruz" dedi. Konuşmasında bir programı da duyuran ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "Pazar günü saat 10.30'da inşallah Çengelköy'den başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar Kudüs için yürüyeceğiz, koşacağız. Siz spor sever gençleri de bekliyoruz" çağrısını yaptı.

"İMAM HATİPTEN YENİ LİDERLER ÇIKACAK"

Konuşmasında 'imam hatipli' olmaya vurgu yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, "İmam hatipli olmak pek çok şeyin yanında aynı zamanda sabrın adıdır. Yirmi yıl önce başörtüsü zulmüne karşı şerefle durmaktır imam hatipli olmak" dedi. Bugün imam hatip neslinin sorumluluğunun çok daha fazla olduğunu belirten Temurci, "Bir sorun yaşandığında, bir sıkıntı yaşandığında ayağa kalkıp ben varım diyecek bir imam hatip neslinin olması çok önemli. İmam hatip neslinin içinden temenni ediyorum ki yeni Recep Tayyip Erdoğanlar, bu ülke için yeni liderler çıkacak" diye konuştu

KUPALAR VERİLDİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Tören sonunda, imam hatip liseleri geleneksel ve modern spor oyunlarının galibi takımlara kupaları verildi. ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Canbey, kazanan öğrencilere ve takımlara kupalarını tek tek takdim etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erkek liselerinden 25 takım, kız liselerinden ise 14 takım kupanın sahibi oldu.

10 BRANŞTA YARIŞTILAR

İstanbul'daki 423 imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulunu kapsayan ve iki ay süren İstanbul İmam Hatip Liseleri Arası Geleneksel ve Modern Spor Oyunları'nda öğrenciler, 10 ayrı spor dalında yarıştılar. Bu branşlar arasında, taekwondo, karate, mas güreşi, badminton, mangala, masa tenisi, puanlı atletizm, İsveç bayrak yarışı, kros, güreş alanları bulunuyor.