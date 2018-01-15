İmam hatip ortaokulu ve liselerinin müdürleri Ümraniye'de buluştu

Gerçekleşen toplantıya Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Hüseyin Erdoğdu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemali Ergül, Ensar Vakfı Ümraniye Şube Başkanı Mustafa Güçlü, TÜGVA Ümraniye İlçe Başkanı Eyüp Erkovan, ÜMİTDER, ÜMİMDER, İlim Yayma Vakfı gibi birçok STK ve vakfın temsilcileri ve ilçedeki İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerinin müdürleri katıldı.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemali Ergül’ün, Ümraniye Belediyesinin eğitime katkılarıyla ilgili sunumuyla başlayan program; Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen’in selamlama konuşmasıyla devam etti. Gökçimen, Başkan Hasan Can’a eğitime katkıları ve ilçedeki okullarla ilgili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, belediyenin ilçedeki eğitim faaliyetlerinden bahsederek, ülkenin tüm alanlarında olduğu gibi eğitimde de ciddi bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, alınan yoldan bahsetti.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Hasan Can, eğitimin öneminden bahsetti. Eğitimin millî bir mesele olduğunu ve bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Başkan Hasan Can, eğitim faaliyetlerinin yanında düzenlenmesine destek oldukları okullardan ve tabanından tavanına belediye tarafından inşa edilen okul binalarından bahsederek, çocuk ve gençlerin vatan, bayrak, millet ve din sevgisiyle büyümesi gerektiğini söyledi.