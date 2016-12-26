İmam hatip neslinin öncü ismi: Celalettin Ökten

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Hayatı boyunca imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden ve Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü unvanını alan Mahmut Celalettin Ökten, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen ödül töreniyle anılıyor.

Trabzon'da 1882 yılında dünyaya gelen Ökten, küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybetti. Bunun üzerine babaannesinin himayesinde hafızlığını yapan Ökten, bu şekilde ilk eğitimini de tamamlamış oldu.

Daha sonra Darülfünun Edebiyat Şubesinden 1911'de mezun olan Celalettin Ökten, ardından İstanbul'da öğretmen olarak göreve başladı. İlmi bilgisi ve olgun kişiliği sayesinde kısa zamanda "Celal Hoca" unvanıyla anılmaya başlanan Ökten, kentin çeşitli okullarında edebiyat, felsefe ve mantık dersleri verdi.

Ömrü boyunca ilim, irfan peşinde koşarak imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Ökten, bu okullarda hocalık ve idarecilik görevleri de yaptı.

Celalettin Ökten, 1949'da Maarif Vekaletince İstanbul'da açılan imam hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atandı. Ancak Ökten, bu kursların yeterli olmayacağına inanarak, eğitimin, orta dereceli okullar açılarak buralarda verilmesini istedi.

Bu amaçla da dönemin Maarif Bakanı Tevfik İleri başta olmak üzere pek çok kişiyle görüşmeler yapan Ökten, İleri'nin de desteğiyle bu okulların ders müfredatı üzerinde çalıştı.

İmam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcayan Ökten, kendi ifadesine göre; "Kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla, kimi zaman da bu okullarda Arapça'nın ders olarak yer almasına karşı çıkan ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutulmasını isteyenlerle" mücadele etti.

Ökten'in bu mücadelesinin sonucunda, onun idealleri doğrultusunda imam hatip okullarının açılması kararı alındı.

Bu kapsamda "Celal Hoca" unvanıyla anılan Ökten de eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk imam hatip okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okuluna kurucu müdür olarak atandı.

Ökten, okula atanmasının ardından kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı.

Zor şartlarda imam hatip okullarının yaşaması ve gelişmesi için çalışan "Celal Hoca"nın adı artık imam hatip okullarıyla özdeşleşmişti.

Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilmesinin yanı sıra İslami ilimlerle beraber Batı bilim ve düşüncesine de hakim olan "Celal Hoca", resmi derslerinin yanında Beyazıt'taki Soğanağa Camisinde de 6 yıl süreyle cumartesi günleri, İmam Gazali'nin "İhya-u Ulumid-din" adlı kitabını okuttu.

"Hayatta, her zaman ve her şartta yapılabilecek işler olduğu" fikrine inanan Ökten, hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmayarak daima iyimser yaşadı.

Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya sahip de olan Ökten, 21 Kasım 1961'de vefat etti.

"Celalettin Ökten Ödülleri" sahiplerini bulacak

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bu akşam, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımıyla sahiplerini bulacak ödüller, imam hatiplerin açılması için ilerleyen yaşına rağmen ciddi bir mücadele veren, ilk kurucu müdürü ve fikir babası Celalettin Ökten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak için veriliyor.

Kültür ve medeniyetin halka; sanat, edebiyat, kültür yoluyla, estetiğin diliyle ulaşmasını sağlayan eser sahiplerini, gençliğe tanıtmak için düzenlenen yarışmanın sonuçları, internet üzerinden halk oylamasıyla belirlendi.

Bu sayede katılımcıların, adayları ve eserlerini tanıması sağlanan yarışmada, 17 kategoride ödül verilecek.

Ödüller, "Yılın Bilim İnsanı", "Yılın Edebiyatçısı", "Yılın İnternet Sitesi", "Yılın Oyuncusu", "Yılın Radyo Programcısı", "Yılın Gençlik STK'sı", "Yılın Dini Hizmet Ödülü", "Yılın Gençlik Dergisi", "Yılın Televizyon Dizisi", "Yılın Müzisyeni", "Yılın Televizyon Programcısı", "Yılın Projesi", "Yılın Eğitimcisi", "Yılın Kültür Edebiyat Dergisi", "Yılın Sinema Filmi", "Yılın Sporcusu", "Yılın Gazetecisi" kategorilerinde sahiplerini bulacak.