İmam Hatip düşmanlığı artık bitsin

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - İmam Hatipler üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir düşmanlık olduğunu söyleyen STK temsilcileri, “Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, gemi karaya oturacak olursa hep birlikte zarar göreceğiz. Gelin farklılıklarımızla birlikte birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim” mesajı verdiler.

“DİN DÜŞMANLARININ OYUNUNA GELMEYİN”

İmam Hatip düşmanlığının yeni bir şey olmadığını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “1970’li ve 1980’li yıllardan bu yana İmam Hatip düşmanlığı devam etmektedir. İnançlı, imanlı kişilerden rahatsız olan din düşmanları özellikle imam hatiplerin kapatılmasını istemektedir. Çünkü FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbesi gibi yaptıkları ve yapabilecekleri her türlü hainliğe karşı iman ve inanç engel olduğu için İmam Hatip liselerine karşı düşmanlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla Müslüman neslin yetişmesine engel olmak istiyorlar. Özelikle de Reina katliamı sonrasında Diyanet’in hutbesi bahane edilerek yeniden ayrıştırma, yeniden ötekileştirme, 80’li, 90’lı yıllardaki gibi bu milleti birbirine kırdırma hareketi içerisine girmeye çalıştılar. İmam hatip düşmanlığı FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere İslam düşmanlarının bu ülkeye oynadıkları oyundan başka bir şey değil” diye konuştu.

HEPİMİZ AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ

“Sürekli gündemde tutulmaya çalışılan İmam Hatip Okulları ve öğrencileri ile ilgili tartışmalar okullarımıza ve öğrencilerimize zarar veremediği gibi eğitim öğretime dair de hiçbir faydası bulunmamaktadır” diyen Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise şunları kaydetti: “İmam Hatip okullarında vatanının, milletinin ve insanlığın huzur ve refahı için sorumluluk bilinci gelişmiş, hak ve adaletten yana saf tutmuş, fikri ve vicdanı hür, kültür ve değerlerine bağlı, medeniyet tasavvuru güçlü nesiller yetişmektedir. Bizlerin gayret ve temennisi odur ki; tüm okullarımızda bu vasıfları haiz nesiller yetişsin. Ülke ve millet olarak daha güçlü yarınlar için dayanışma içerisinde çalışmamız gerekirken yapılan bu tartışmaları yersiz tartışmalar olarak görüyoruz. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, gemi karaya oturacak olursa hep birlikte zarar göreceğiz. Gelin farklılıklarımızla birlikte birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim.”