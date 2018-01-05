İmam camiye haç çizdi... Skandalın perde arkası

Middle East Eye'nin haberine göre adının Abraham Davis olduğu belirtilen şahıs Amerika'nın Arkansas eyaletindeki Fort Smith kasabasında bulunan Mescid-i Selam Camisi'nin duvarına gamalı haç kazıyarak spreyle “Evine dön” yazdı. Mahkemenin saldırganı haksız bulması üzerine şahsa verilen tazminat cezasını caminin imamı ödedi.

NE OLMUŞTU?

Caminin imamı ise nefret suçundan hüküm giyen adamı affederek Davis'e verilen para cezasını ödedi. Ekim 2016'da Davis cami duvarına yazı yazarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş ve yetkililer tarafından hapis cezası gerektiren nefret suçuyla yargılanmıştı. Yerel basına konuşan imam Louay Nassri 31 Aralık'ta şahsa verilen para cezasını ödeyerek “Bu şahsın kötü bir şey yaptığını biliyoruz ve bu hareketinin elbette bedeli olacaktır" dedi. Ardından “Hiç kimseye karşı hastalıklı hiçbir duygu beslemiyoruz” diye ekledi.

CAMİNİN YENİLENMESİNE HARCANACAKTI

Nassri, 1700 dolarlık cezanın aslında caminin yenilenmesine harcanacağını dile getirdi ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini ifade etti. "Bunca yaşadığı şeyden sonra onun ağır maddi strese girmesini istemedik” diyerek, “Ona söylediğim gibi kendisi için çok daha iyi bir gelecek isteriz” diye konuştu.

İmam Nassri, "Şayet bizi tanımış olsaydı bunu yapmazdı, biz de onun bizim hakkımızdaki korkularından haberdar olsayfdık ona yardım ederdik. İletişim çok önemli, eğitim çok önemli” dedi.

"ARAP-AMERİKAN KİMLİĞİ İSTİKRARSIZLAŞTI"

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Arap Amerikan Enstitüsü Başkanı James Zogby, Müslümanlara sağ kanattan gelen saldırıların ve Arap Baharı'nın etkilerinin, yeni göç dalgasıyla birlikte Arap Amerikan kimliğini istikrarsızlaştırdığını belirtti. Zogby'ye göre son onbeş yılda Arap dünyasından 600 bin civarında göçmen Amerika'ya ulaştı.