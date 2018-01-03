İmalat PMI, aralık ayında hızlı yükseldi

Endeks art arda onuncu ay da Türk imalat sektöründeki hareketliliği yansıtırken, yeni ihracat siparişlerinde 6,5 yılın en yüksek artışı gözlendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçları açıklandı. Kasım ayında 52,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI aralık ayında 54,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü ve ağustostan bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi. Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste onuncu aya taşındı. İmalat PMI, ağustosta 55,3 seviyesine çıkarak yaklaşık 6,5 yılın en yüksek değerini almış, sonraki iki ay düşüş göstermişti.