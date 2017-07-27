Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İllerin vekil sayısı değişiyor! İşte detaylar...

Meclis'te yeni dönemde 600 vekilin yer alacak olması, illerin milletvekili sayısına da yansıtıldı. Ankara 3, Bursa 2 seçim çevresine bölündü.

27 Temmuz 2017 Perşembe 09:19
İllerin vekil sayısı değişiyor! İşte detaylar...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı.

Ankara'nın seçim çevreleri Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında, 88 olan İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'ye, İzmir'in 26 olan çıkaracağı milletvekili sayısı 28'e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı.

Kararla, Bursa'nın seçim çevresi ikiye çıkarılırken, çıkaracağı milletvekili sayısı da 18'den 20'ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da iki milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

İŞTE TAM LİSTE

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:19
  1. Ayaş
  2. Beypazarı
  3. Etimesgut
  4. Nallıhan
  5. Sincan ve Yenimahalle
  6. Bala
  7. Çankaya
  8. Elmadağ
  9. Evren
  10. Gölbaşı
  11. Haymana
  12. Mamak
  13. Polatlı ve S.Koçhisar
  14. İkinci Bölge: Akyurt
  15. Altındağ
  16. Çamlıdere
  17. Çubuk
  18. Güdül
  19. Kahramankazan
  20. Kalecik
  21. Keçiören
  22. Kızılcahamam ve Pursaklar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
    1. Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni..
    2. Yıllardır gündemdeydi... Memur ve..
    3. Son dakika... İsrail, Mescid-i..
    4. ABD'den küstah PKK kararı
    5. Terörist başı öğrencilerin yakasını..
    6. AK Parti'den Davutoğlu'na flaş uyarı!
    7. Galatasaray Lucescu'yu resmen açıkladı
    8. İran askeri sınırda Türk vatandaşını..
    9. Gaspçıdan ilginç savunma: Masumum,..
    10. Meteorolojik uyarı... 17 ile fena..
    11. CHP'ye müthiş eylem teklifi: Eğer..
    12. Emine Erdoğan vaiz ve vaizeleri ağarladı
    13. Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!
    14. Akıl almaz olay! Bu kazayla hayatı..
    15. Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    16. İllerin vekil sayısı değişiyor! İşte..
    17. Anlaşma tamam! S-400'ler o bölgelere...
    18. 139 FETÖ şüphelisini ihbar eden memur...
    19. Berat Albayrak'tan sürpriz hamle! Saf..
    20. Sanatçılar Kudüs için ayakta
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...
    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...