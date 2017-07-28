Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlkyardımcılar eğitim seminerinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programları devam ediyor. Bu kapsamda 77Büyükşehir personeli ‘İlkyardımcı Eğitimi’ başlıklı seminerde buluştu.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:13
İlkyardımcılar eğitim seminerinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Ormanpark’ta Büyükşehir personeline yönelik olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında İlkyardımcı Eğitimleri gerçekleştirildi. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmenleri tarafından verilen seminerde Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm daire başkanlıklarında asli görevinin yanı sıra acil durumlarda müdahale etmek üzere ilkyardımcı olarak görevlendirilmiş 77personel katıldı. 16 saat süren ‘İlkyardımcı Eğitimleri’ sonunda yapılan teori ve pratik sınavlarda başarılı olan katılımcılar 3 yıl süre ile geçerli ‘İlkyardımcı Belgesi’ almaya hak kazandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kurum içi eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  1. Sakarya
  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  3. İl Sağlık Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    1. İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    2. Müslüman isimlerini yasaklamaya..
    3. Müslüman futbolcu armadaki haç..
    4. Kendi vurulma anını görüntüledi
    5. Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
    6. Yolda kalma riskine karşı seyyar..
    7. 65 Asker daha silahları ile katıldı
    8. Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
    9. ABD'li General: Kürdistan'ın..
    10. Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı
    11. Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin..
    12. Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
    13. FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6..
    14. Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
    15. Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1..
    16. Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil
    17. İstanbul’dan kokain getiren 4 kişi..
    18. Hakkari’de demonstrasyon çalışması
    19. Gaziantep’te yangın
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...