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İlkokulda korkunç iddia! Okuyunca kanınız donacak

Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, şiddet ve taciz iddiaları ile sarsıldı. İddiaya göre; 2’nci sınıf öğretmeni D.L., pis olmakla suçladığı F.N. adlı kız öğrenciyi sınıfta soyup ‘Bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etti sonra da kafasını tahtaya vurdu.

İlkokulda korkunç iddia! Okuyunca kanınız donacak
Eklenme: 29 Aralık 2016, 10:30
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Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, öğrenci velilerinin sınıf öğretmeni D.L.’ye yönelik şiddet ve taciz suçlamaları ile karıştı. İddialar, resmi dilekçelerle önce okul yönetimine daha sonra ise Muratpaşa İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilirken, olayın araştırılması için jet hızıyla müfettiş görevlendirildi.

‘ÖĞRENCİYİ SOYUP RENCİDE ETTİ’

Okulda eğitim gören 2’nci sınıf öğrencileri ve velilerin gündeme taşıdığı iddialar ise kan dondurdu. 8 yaşındaki kızı T.’nin aynı okulda eğitim gördüğünü anlatan öğrenci velisi, “Öğretmenimiz D.L.’nin psikolojik sorunları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızın bize anlattığı şeyler inanılmaz. D.L., sınıfındaki F.N. isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp önce kazağını, sonra pantolonunu çıkarmış ve tüm sınıf önünde ‘Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etmiş. Sonra da kafasını tahtaya vurmuş” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLER OLAYI DOĞRULADI’

Öğrencinin iç çamaşırı ile sınıfta dolaştırıldığını iddia eden öğrenci velisi, “Bu olayı duyar duymaz okula gidip müdürle görüştüm. Olayı tüm öğrencilere sordum ve doğrulattım. Daha sonrada dilekçe ile şikâyette bulundum. Söz konusu öğrencinin velisine de konuyu aktardık. Onlar da şikâyette bulundu. Ancak söz konusu öğretmenin eşi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olduğu için konunun kapatılabileceğini söylediler. Biz ise konuyu takip etmekten vazgeçmedik” dedi.

O GÜN EŞOFMAN GİYMİŞ

Öğrencinin soyulması ile ilgili iddiaları yalanlayan sınıf öğretmeni D.L.’nin “Öğrencinin düğmesi kopunca pantolonu düştü” şeklinde savunma yaptığı öğrenilirken, bazı velilerin olay gününe ait güvenlik kameralarını izlediği, koridordaki kameralarda F.N. isimli kız öğrencinin üzerinde düğmeli bir pantolon değil lastikli bir eşofman olduğu görüldüğü belirtildi.

 
EtiketlerOKULkız öğrenciiç çamaşırıANTALYA
HABER YORUMLARI
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erman

o igrenc kansiz ogretmen bozuntusu derhal elbiselerinden arindirilip hindastana gonderilmeli. orada hintli erkekler icabina bakarlar. o hareketi benim cocuguma yapacak olsa onu oracikta bogazlardim dogrusu

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Ömer

Verilecek ceza meslekten men ile kalmamalı devlet bizzat dava açmalı. Çünkü o öğretmen devletin görevlisi

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Onur

Bir ogretmenin bir ogrencisini terbiye amacli yeri geldigi zaman bir tokak atmasina veya cetvelle eline vurmasina karsi degilim ama bu haberdeki ogretmen gercekten temiz bir dayagi haketmis.

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yozgat

en çok kocasını cezalandırsınlar bulunduğu makamı kötüye kullanıyorsenelerdir eşinide kötü küllandığı için eşi öyle yapmıştırher gün eşine kötülük yapa yapa en sonunda eşi isyan etmiştir Ve tepkisini bu şekil göstermiştir. Bana sorarsanız kocasını idam etmek lazım.

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Huseyin yasinoglu

Kurayla ogretmen secerseniz olacagi budur ilk once ogretmenler egitilmeli sonrakucuk cocuklar onlara emanet edilmeli

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Berlinli

Yazıklar olsun okumş öğretmen olmuş kendini bir şey sanmış insanlıktan nasibini almamış

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