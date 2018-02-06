İlköğretim okulunda patlama! Yaralılar var
İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç mahallesinde bulunan Abdulhamithan İlköğretim Okulu'nda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunca 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.06 Şubat 2018 Salı 12:28
Alınan bilgiye göre, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.
YARALILAR ARASINDA ÖĞRENCİLER DE VAR
Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, "Okulda doğal gaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi." açıklamasını yaptı.
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