İlköğretim okulunda patlama! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.

YARALILAR ARASINDA ÖĞRENCİLER DE VAR

Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, "Okulda doğal gaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi." açıklamasını yaptı.