İlker Başbuğ'dan 'Suriye' açıklaması

Basın mensuplarına kitabıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbuğ, eserinde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları ele alarak kendi kişisel çözüm yollarını içeren düşüncelerini paylaştığını anlattı.

Eğitim ve öğretimdeki sorunlar çözülmeden diğer alanlardaki sorunların çözümünün zor olacağını vurgulayan Başbuğ, "Eğitim ve öğretim milli bir konudur ve siyasi görüşlerin dışında tutulmalıdır. Eğitim ve öğretimde ana prensip akıldır, bilimdir." dedi.

Terör konusuna da değinen Başbuğ, Suriye'deki durumun terörün ortadan kaldırılmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

AA