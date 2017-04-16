İlker Başbuğ'dan referandum açıklaması!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşiyle birlikte Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulunda oyunu kullandı. Başbuğ, oy kullanmadan önce sandık görevlileri ile katılımla alakalı kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Oy kullanma işleminin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Başbuğ, Türk milletinin sağduyulu olduğuna dikkat çekerek, “Bugün anayasa değişikliğinin referandumu gittiği gün. Bence bugün Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak geçecek. Bugüne kadar bu anayasa değişikliği ile ilgili herkes fikrini söyledi. Bugün söz milletin. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin oy sandığına gidip oylarını vererek görevlerini yerine getirmelerini bekliyorum. Türk milleti daha önce de ifade ettiğim gibi sağduyusu ve aklını kullanarak doğru karar verecektir. Bu akşam sandıklar açıklanacak, sonuçları öğreneceğiz. Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın bu bir demokrasi hareketidir. Sandıktan çıkan sonuçlara herkes gereken şekilde saygılı olarak kabul edecektir" dedi.

“Her şey ülkemiz ve milletimiz için”

Sandık görevlileri ile katılım konusunda sohbet eden Başbuğ, “Katılım şu anda yüzde 60 diyorsunuz ama akşama kadar yüzde 90 civarını bulur. Ümit ediyoruz ki Türkiye’nin her yerinde katılım yüksek olur. Çünkü bu önemli bir gün. Daha önce yaşadığımız ne genel, ne yerel seçimlere ne de referandumlara benziyor. Katılım ne kadar yüksek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Her şey ülkemiz ve milletimiz için. Hayırlı olsun, iyilikler getirsin” diye konuştu.