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İlker Başbuğ, Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap verdi

Afrin harekatı ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin eleştirilerinin hedefi olan emekli Org. İlker Başbuğ, yazılı bir açıklama ile eleştirilere cevap verdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:04
İlker Başbuğ, Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap verdi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, yaptığı açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.

İşte Başbuğ'un kendi internet sitesinde yayınladığı o açıklama:

''50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır.

Ancak, Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine “Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil” şeklinde bir yanıtım olmuştur.

Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen “gerekli cevabı alacak” şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum.''

ERDOĞAN'DAN BAŞBUĞ'A: YAZIKLAR OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısı çıkışında İlker Başbuğ’un ‘Afrin siyasete alet edilmesin’ açıklaması ile ilgili şunları söylemişti:

''Bir Genelkurmay Başkanı’ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmek, asker kışlasının içinde oturup saldırıları izleyecek mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asıl Afrin harekâtını siyasete alet edenler beyefendinin hareket ettiği tiplerdir. Bunlar siyasete alet ediyor. Esed’in yanına kimler gidiyor bunu onlarla paylaşsın. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun.”

BAHÇELİ: BAŞBUĞ'A SORMAK LAZIM, KİMİ KASTEDİYORSUNUZ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün MHP grup toplantısında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u da şu sözlerle eleştirmişti:

“Neymiş, Zeytin Dalı harekâtı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken siyaset doğru değilmiş. Bunu söyleyen Genelkurmay eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ’a sormak lazımdır, Afrin’i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir? Kimi kastediyorsunuz? Siyaset, beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Fok balıklarının nasıl yaşadığını mı yoksa nesli tükenen balinaları mı anlatalım?”

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:04
  1. ilker başbuğ
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Devlet Bahçeli
  4. afrin

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