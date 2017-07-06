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İlker Başbuğ, Yüce Divan'da yargılanacak

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 komutanın dosyası AYM'ye gönderildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
İlker Başbuğ, Yüce Divan'da yargılanacak

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski  Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret  Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.  İlker Başbuğ'un da arasında bulunduğu 19 sanık ile ilgili dava Ergenekon dosyasından ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
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  • şükrü onukşükrü onuk4 dk önce
    Mahkemede aklanıp ondan sonra haklarındaki iddialar hakkında konuşulmalı, ne şiş yansın ne kebap kabilinden ortaya konuşarak aklanılmaz. B.Bakanın izni olayı da çift taraflı sorumluluk ve şaibe oluşturur.
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