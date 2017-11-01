İlker Başbuğ: En fazla Türkiye'yi etkiliyor

Mersin Toros Üniversitesi'nin konuğu olarak kente gelen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, 'Ortadoğu ve Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eğitim sistemi ve Atatürk ile ilgili konuşan Başbuğ, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri öğrencilerle paylaştı. Başbuğ, "Suriye'deki olaylar 2011'de başladı ve 2013 yılında iyice tırmandı. 2014'ten itibaren hep şunu söyledik; Suriye'deki Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye için iyi bir lider mi? Olabilecek en kötü lider. Niye milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ? Milyonlarca insanın Suriye'yi terk etmesine neden oldu. Suriye tarihinin en kötü, hatta Arap baharı kapsamında bölgede en büyük trajedinin yaşandığı ülke. Bunun baş sorumlusu kim, tabi ki devletler. Böyle bir devlet başkanı savunulabilir mi? Savunulacak bir yeri var mı? Kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜK SIKINTIYI TÜRKİYE ÇEKİYOR



Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunları Türkiye açısından değerlendiren Başbuğ, "Irak'ta toprak ve siyasi bütünlük parçalanmasıyla en büyük sıkıntıyı Türkiye çekti. Bu bütünlüğün bozulması en çok Türkiye'yi etkiliyor. Suriye ve Irak birbiriyle mukayese edildiğinde Irak biraz daha buzdolabına konulmuş bir sorun olarak görünüyor. Fakat Suriye'deki gelişmeler sıcak. Türkiye'nin milli menfaatleri ve tehdit açısından Irak'tan daha riskli" diye konuştu.



Suriye'nin bugünkü hale gelmesinden dolayı en çok memnun olan ülkenin İsrail olduğunu vurgulayan Başbuğ şunları söyledi:



"En büyük desteği veren ülke İsrail. Suriye tehdidinin ortadan kalması İsrail'i nefes aldırıyor. İran'ın baskı altına girmesinden en çok memnun olan ülke hangisi? Yine İsrail. Bölgede her şey oluyor, tek göze batmayan ülke İsrail. Şimdi Arap, İsrail dengesinde bir denge var mı? Yok, o da bitti. Biraz daha doğuya giderseniz Hindistan, Pakistan arasındaki duruma bakıyorsunuz. Bunlar birbirleriyle dengeliydiler. Şimdi Pakistan berbat durumda, Hindistan gittikçe güçleniyor. Orada da güç dengesini kaybettiniz. Hindistan, Pakistan ile olan savaşlarda Rusya'ya dayanıyordu. Şimdi Hindistan tamamen sırtını ABD'ye dayadı. Dengeler değişti, alt üst oldu. Hindistan çok önemli bir ülke. Bölgede karşımıza çok ciddi kaotik bir ortam çıktı."

DHA