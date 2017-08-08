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İlker Bağbuğ askeri darbeyi savundu! 28 Şubat için ‘Demokratik haktır’ dedi!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir TV programında skandal açıklamalarda bulundu. Geçmişteki askeri darbeleri savunan Başbuğ 28 Şubat’ı da ‘Demokratik bir hak’ olarak tanımladı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:28
İlker Bağbuğ askeri darbeyi savundu! 28 Şubat için ‘Demokratik haktır’ dedi!

yeniakit.com.tr  -  FETÖ’nün sulandırdığı davaların ardından bazı medya kuruluşları tarafından ‘Kahraman’ ilan edilen 28 Şubatçılar’ın gerçek yüzleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sulandırılan bazı davalar ile yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ katıldığı TV programında geçmişteki askeri darbeleri savundu.

Hızını alamayan Başbuğ skandalın boyutunu artırarak 28 Şubat Darbesi’nin ‘Demokratik bir hak olduğunu’ savundu.

Aydın Doğan’ın tetikçisi ve garsonu Ahmet Hakan’ın programına katılan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ skandal açıklamalarda bulundu.

Askeri müdahelelerin sivil siyasete engel teşkil ettiğini ve güçlü siyaseti engellediğini ifade eden Ahmet Hakan’ın sözlerine katılmadığını ifade eden Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ skandal açıklamalarda bulundu.

Başbuğ “Tabi ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte müdahaleleri var. Askeri müdahaleler olmuş. Şimdi bu askeri müdahaleler doğru muydu? Yanlış mıydı? Gerekli miydi? gereksiz miydi? Bence tartışmamızın anlamı yok! Bunu tarih değerlendirecek. Ben bunu kitabımda da yazdım. 12 Eylül ile ilgili bana soru sordular. Evet, 12 Eylül askeri müdahaledir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Şöyle midir? Böyle midir? Bunu bırakın tarih değerlendirsin. Akabinde şunu da söyledim: Doğru ama Türkiye bunlardan hep zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın ‘Askeri müdahaleleri sivil otoritenin önünü kesiyor’ sözlerine de katılmayan Başbuğ siyasetçileri suçlayarak “Bence o zaman siyasetiniz güçsüz. Bence olayı orada arayın. Niye sorunlar doğuyor? Kim doğuruyor” şeklinde konuşuyor.

Geçmişte askeri müdahaleler olduğunu dile getiren Başbuğ 28 Şubat’ın askeri bir darbe olmadığını savundu.

Başbuğ 28 şubat için şu skandal ifadeleri dile getirdi “28 Şubat’ın darbe olduğuna katılmıyorum. 28 Şubat’ın askeri müdahale olmadığını bir çok kişi söylüyor. Demokratik bir şey olduğunu Süleyman Demirel de defalarca söyledi.”

Kaynak: yeniakit.com.tr  

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:28
  1. ilker bağbuğ
  2. 28 şubat
  3. askeri darbe
  • SamilSamil1 sa önce
    Kemalist herkes darbeyi savunur , eger karsiyim diyorsada yalandir . Kemalistlerin iktidarlari darbe gunu ile darbe sonrasi ilk secim arasinda surmustur cunku .
  • AliAli1 sa önce
    Sen de Demirel'in yanına gideceksin
  • müslimmüslim1 sa önce
    adamların imüğünü sıkmazsanız darbeyi savunurlar hatta darbeye teşvik ederler.
  • İSMAİLİSMAİL1 sa önce
    Sorun çıkaran da sonra çözüm yapıyoruz diyen de sizsiniz. Ben bunlarında yargılanması gerektiğini düşünüyorum...
  • C.BayraktarC.Bayraktar1 sa önce
    Yaziklar olsun.Orduda cavusluk bile yapamiyacak kadar kit dusuncelilere...
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    allah sizi bildigi gibi yapsin sizin bu kafaniz turkiyeyi yillar geriye atti demirelde kicin dan korkuyordu rahmetli menderes ve özalbirseyler yapmak istedidarbe hak öylemi size bir tafsiyem var dinozorlar oturun uslu yerinizde alin hak etmediginiz maaslarisesinizi kesin
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