İlker Bağbuğ askeri darbeyi savundu! 28 Şubat için ‘Demokratik haktır’ dedi!

yeniakit.com.tr - FETÖ’nün sulandırdığı davaların ardından bazı medya kuruluşları tarafından ‘Kahraman’ ilan edilen 28 Şubatçılar’ın gerçek yüzleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sulandırılan bazı davalar ile yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ katıldığı TV programında geçmişteki askeri darbeleri savundu.

Hızını alamayan Başbuğ skandalın boyutunu artırarak 28 Şubat Darbesi’nin ‘Demokratik bir hak olduğunu’ savundu.

Aydın Doğan’ın tetikçisi ve garsonu Ahmet Hakan’ın programına katılan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ skandal açıklamalarda bulundu.

Askeri müdahelelerin sivil siyasete engel teşkil ettiğini ve güçlü siyaseti engellediğini ifade eden Ahmet Hakan’ın sözlerine katılmadığını ifade eden Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ skandal açıklamalarda bulundu.

Başbuğ “Tabi ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte müdahaleleri var. Askeri müdahaleler olmuş. Şimdi bu askeri müdahaleler doğru muydu? Yanlış mıydı? Gerekli miydi? gereksiz miydi? Bence tartışmamızın anlamı yok! Bunu tarih değerlendirecek. Ben bunu kitabımda da yazdım. 12 Eylül ile ilgili bana soru sordular. Evet, 12 Eylül askeri müdahaledir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Şöyle midir? Böyle midir? Bunu bırakın tarih değerlendirsin. Akabinde şunu da söyledim: Doğru ama Türkiye bunlardan hep zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın ‘Askeri müdahaleleri sivil otoritenin önünü kesiyor’ sözlerine de katılmayan Başbuğ siyasetçileri suçlayarak “Bence o zaman siyasetiniz güçsüz. Bence olayı orada arayın. Niye sorunlar doğuyor? Kim doğuruyor” şeklinde konuşuyor.

Geçmişte askeri müdahaleler olduğunu dile getiren Başbuğ 28 Şubat’ın askeri bir darbe olmadığını savundu.

Başbuğ 28 şubat için şu skandal ifadeleri dile getirdi “28 Şubat’ın darbe olduğuna katılmıyorum. 28 Şubat’ın askeri müdahale olmadığını bir çok kişi söylüyor. Demokratik bir şey olduğunu Süleyman Demirel de defalarca söyledi.”

Kaynak: yeniakit.com.tr