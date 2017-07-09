Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlker Ayrık, DHKP-C'lilere destek verdi

Oyuncu İlker Ayrık, DHKP-C şüphelisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için FOX TV'de yayınlanan programında propaganda yaptı.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:43
İlker Ayrık, DHKP-C'lilere destek verdi

Kamuoyunun tanıdığı 111 isim, tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için çağrı metni yayınlamıştı.

Müjde Ar, Müjdat Gezen, Nejat Yavaşoğulları, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh ve Zuhal Olcay'ın da aralarında bulunduğu 111 isim, açıklamaya imza atmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

Bu bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstermiş ve 'Hepimizin devletini terör örgütü karşısında suçlu göstermek için yola çıkanlar neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?' ifadesini kullanmıştı.

111 kişinin ardından çağrı metni imza kampanyasına dönüşmüş ve yeni isimler DHKP-C'ye destek vermekle suçlanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için imza vermeye başlamıştı.

İLKER AYRIK'TAN DHKP-C ŞÜPHELİLERİNE DESTEK

Bildiriye imza atmayan oyuncu İlker Ayrık da DHKP-C şüphelisi tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya desteğini farklı bir yoldan açıkladı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:43
  1. Terör Örgütü
  2. İçişleri Bakanı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model
    1. Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model
    2. Acılı babadan Türkiye mesajı
    3. İlker Ayrık'tan teröristlere destek!
    4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya..
    5. Aksaray sarımsak üretiminde iddialı
    6. Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı
    7. Gemsaz sahili suntayla doldu
    8. Nesta ve Maldini şampiyon oldu
    9. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına tek..
    11. Cep telefonu için cepten 12,1 milyar..
    12. Halk TV satılıyor! İşte bedeli...
    13. Beşiktaşlıları yıkan haber!..
    14. Hürriyet ırkçılığı devam ediyor!..
    15. Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızına..
    16. Polonya'da bomba paniği! 10 bin kişi..
    17. Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist..
    18. Eren ve Belhanda için açıklama!
    19. Ünlü alışveriş sitesini Sivaslı iş..
    20. Beşiktaş açıkladı! Diego Costa ve..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...