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İlkel yollarla muhteşem balık pişirme yöntemi

İlkel yollarla böyle balık pişirmeyi hiç denediniz mi?

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:05

Yaprağı ızgara gibi kullanarak oğal yollarla  balığı pişiren dam görüntülere böyle yanısdı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:05
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