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İlkay'ın yerine Steve N'Zonzi

Manchester City'de uzun süre sahalardan uzak kalacak İlkay Gündoğan'ın yerine, Sevilla'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Steve N'Zonzi'nin tranfser edileceği öne sürüldü.

İlkay'ın yerine Steve N'Zonzi
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:57
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Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Sevilla'da forma giyen Steven N'Zonzi ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Pep Guardiola, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan İlkay Gündoğan'ın alternatifi olarak daha önce Stoke City ve Blackburn forması giymiş 28 yaşındaki N'Zonzi'yi transfer etmek istiyor.

Haberde City'nin bu transfer için 25 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtilirken, oyuncunun kulübü Sevilla'nın ise City'den kiraladığı ve iyi bir performans gösteren Samir Nasri'nin kalıcı transferi için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

 

N'Zonzi'nin ise İngiltere'de halen bir evinin bulunması nedeniyle Premier Lig'e dönüşünün zor olmayacağı ifade edildi.

Manchester City'li bir yönetici ise yaptığı açıklama, "Oyuncuyu buraya getirmek için planlarımız olduğu bir gerçek. Kulübü ve Manchester'ı tanıyor" şeklinde konuştu.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİngiltereManchesterManchester CityStoke CitySevillaPep GuardiolaGündoğan
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