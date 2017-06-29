İlkadım’da caddeler renkleniyor

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz mevsiminin girmesiyle çevre düzenlemesi çalışmalarına hız kattı. İlçenin birçok noktasında asfalt, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmaları devam ederken bu yaza damga vuracak bir proje dikkat çekiyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın heyecanı şehrin birçok yerinde devam ederken İlkadım Belediyesi olimpiyatların canlandıracağı şehri misafirlere hazırlıyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokaklarda yer alan merdivenler özel bir kaplama tekniği uygulanarak bir birinden güzel figürlerle yenileniyor.

Kent estetiği değişiyor

İlkadım Belediyesi tarafından Samsun’da ilk defa uygulanan kaplama yöntemiyle kent estetiğine de yeni bir bakış açısı gelirken XPS Baskı Kaplama olarak bilinen teknikle merdivenlere karşıdan bakıldığında değişik figürler eklenebiliyor. Karadeniz’in coğrafyasına uygun olarak seçilen kaplama desenlerinde balık, kuş, kelebek, doğa figürleri, çiçek ve tercihe göre sınırsız seçeneğin olması da ayrı bir artı katıyor.

“Her zaman hedef en iyisi”

Her zaman yenilikleri takip ederek İlkadım’ı modern bir kent haline getirmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yaptığımız çalışmalar sadece görevimizi yapmış olmak için değildir. Kendimize belirlediğimiz hedef, en iyisini yapmaktır. İyi bir planlamayla küçük dokunuşlar büyük etkiler yaratabiliyor. Bu gaye ile en basit görünen yenileme çalışmalarında bile uzun bir araştırma süreci uygulayarak İlkadım’ı, dolayısıyla şehrimizi modern ve örnek bir şehir haline getiriyoruz. Son olarak coğrafi yapısı nedeniyle çok sayıda merdiven bulunan İlkadım’da yaptığımız çalışmayla hem merdivenleri yenilemiş oluyoruz hem de sokaklarımıza rengârenk bir görünüm katmış oluyoruz. Yaklaşan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda da dünyanın birçok ülkesinden misafirlerimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu sorumluluğu da yerine getirmek adına henüz birkaç noktada başlattığımız uygulamaya vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler olmakta. Değerli hemşerilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.