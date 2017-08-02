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İlkadım’da asfalt seferberliği

İlkadım Belediyesi ilçedeki asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:06
İlkadım’da asfalt seferberliği

Yazın yol yapım çalışmalarını hızlandıran İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kışla Mahallesi’nde asfalt çalışması, Zeytinlik ve Cedit Mahallesi’nde sıcak asfalt ve fırçalı beton kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmaları mahalle sakinleri ile birlikte yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, aynı zamanda vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Kışla Mahallesi Esenköy Sokak’ta 760 m2 asfalt kaplama çalışması ve Cedit Mahallesi’nde yaklaşık 500 m2 renkli kaldırım çalışması yapımına devam ediyor.

“Kapsamlı çalışıyoruz”

Geçen sene çok ciddi bir asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlçemizde ana cadde ve sokaklarda yapımı devam eden alt yapı çalışmalarımız nedeniyle yollarımızdaki geçici sıkıntılara katlanan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kurmaylarımızla birlikte yeni asfalt sezonun hazırlıklarını başlattık. Planlarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı belirliyor; ilçe muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Geçmişte olduğu gibi hem ilçelerimizde hem de merkezde kapsamlı çalışmalarımız sürecek. Mahallelerimiz yeni yüzlerine kavuşacak. İnşallah belediyemizin güçlü hizmeti İlçemizin tamamında hissedilmeye devam edecek" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:06
  1. İlkadım
  2. Zeytinlik
  3. Zeytinli
  4. Esenköy
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