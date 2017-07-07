İlk yüz yüze görüşmede neler konuşulacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump bugün Hamburg'da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşecek. Ocak ayında göreve başlayan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce dört defa telefonda görüşmüşlerdi.

Ukrayna ve Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle bozulan ve Rusya'nın ABD'deki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle daha da kötüleşen iki ülke ilişkilerinde yaşanan sorunların masaya yatırılacağı görüşmede Trump ve Putin ilk defa yüz yüze konuşacak.

35 Rus diplomat

Putin'in görüşmede Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Obama tarafından sınır dışı edilen 35 Rus diplomatı ile ilgili konuyu da gündeme getireceği belirtiliyor.

Suriye krizi görüşülecek

Masadaki bir diğer önemli konu ise Suriye. Trump, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni politikayı ilk defa Rusya'ya doğrudan anlatacak. Özellikle, Esed rejimine ait bazı hedeflerin vurulmasından sonra ABD ile Rusya arasındaki kriz tırmanmıştı. Rusya en son yaptığı açıklamada ABD uçaklarının Fırat'ın batısına geçişine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Zirve öncesi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Trump'ın ikili görüşmede Suriye'nin güneyinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması teklifinde bulunacağı iddia ediliyor.