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İlk yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi

Tasarımı ve üretimi Türkiye'de yapılan ilk yerli gözlem uydusu RASAT, İstanbul'u fotoğrafladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
İlk yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi

TÜBİTAK, Türk uydusu RASAT tarafından çekilen İstanbul görüntülerini paylaştı.

Söz konusu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge büründüğü, Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu görüldü.

Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti. Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden oldu.


 

 

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
  1. RASAT
  2. ilk yerli uydu
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