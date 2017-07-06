İlk yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi

TÜBİTAK, Türk uydusu RASAT tarafından çekilen İstanbul görüntülerini paylaştı.

Söz konusu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge büründüğü, Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu görüldü.

Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti. Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden oldu.





