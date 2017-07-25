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Fakıbaba ilk talimatını verdi: Porsiyonları küçültün

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine atanan Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk çağrısını otel yöneticilerine yaptı. Bakan Fakıbaba, "Özellikle porsiyonların lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3’ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 15:19
Fakıbaba ilk talimatını verdi: Porsiyonları küçültün

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki başarılı ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara’da yapıldı.

Burada konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, otellerde porsiyonların küçülmesi gerektiğini savundu.

"Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" diyen Bakan Fakıbaba, porsiyonların küçültülmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız. Porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3’ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:19
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Ahmet Eşref Fakıbaba
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