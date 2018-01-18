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İlk somut vaadini açıkladı… ‘Hepsini satacağız’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk somut vaadini açıkladı: Devlete ait bütün uçakları satacağız.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:22
İlk somut vaadini açıkladı… ‘Hepsini satacağız’

İYİ Parti Genel Başkanlığına geldiği günden bu yana sadece günlü siyasi olayları yorumlayan Meral Akşener, ilk somut vaadini verdi.

Akşener twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 'Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamına gelir gelmez devletin uçaklarını satacağını açıkça ilan eden Akşener, akıllara 'Bakalım devlete neler yapacak?' sorusunu getirdi.

İşte Meral Akşener'in o tweeti:

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 59 dk önce
    Az bile söylemişsin! Kısaca arkasından " ülkeyi de satıcaz!" desene!!!!
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 sa önce
    hadi oradan .....fetonun .....ilk seçimde senin....
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    ay- vay -ay ?partisi baskani i- y- ipartisi fetöyü memlekete getirecek ya bu hanim cumhurbaskani olursa. simdiki ucaklarin klasi düsük. airforce one gibi büyük ucak alacak mis bu bayan hocasina fetöye. rüya görmeye devam.
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