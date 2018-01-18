İlk somut vaadini açıkladı… ‘Hepsini satacağız’

İYİ Parti Genel Başkanlığına geldiği günden bu yana sadece günlü siyasi olayları yorumlayan Meral Akşener, ilk somut vaadini verdi.

Akşener twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 'Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamına gelir gelmez devletin uçaklarını satacağını açıkça ilan eden Akşener, akıllara 'Bakalım devlete neler yapacak?' sorusunu getirdi.

İşte Meral Akşener'in o tweeti: