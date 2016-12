İlk 'selam' veren kimdir?

Allah’ın rızasına erişmek için müminlerin birbirlerine yaptığı dua olan 'selam'ı ilk olarak kim vermiştir?

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:



"Resulullah (asm) buyurdular ki: "Allahü Teala Hazretleri, Hz. Âdem’i (as) kendi sureti üzere ve boynunu da altmış zirâ olarak yaratınca: "Git, şu oturan meleklere selam ver, onların seni nasıl selamlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o selam, senin ve zürriyetinin selamı olacaktır." dedi.



Bunun üzerine Hz. Âdem onlara gidip:



"Esselamü aleyküm!" diye selam verdi. Melekler: "Esselamü aleyke ve rahmetullahi." dediler ve selama mukabele ederken “ve rahmetullahi'yi” ilâve ettiler. Cennete her giren Hz. Âdem suretinde (ve boyu da altmış arşın boyunda) olacak. Halk şu ana kadar (boyca) hep eksilmektedir." (Buhârî, Müslim)