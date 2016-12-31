İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ocak'ta

TCMB tarafından yayımlanan "2017 Yılı Ocak Ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihine İlişkinBasın Duyurusu"nda, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Duyuruda, 2017 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminin ayrıca duyurulacağı da belirtildi.
TCMB tarafından yayımlanan "2017 Yılı Ocak Ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihine İlişkinBasın Duyurusu"nda, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.