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İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ocak'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ocak'ta
Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:11
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TCMB tarafından yayımlanan "2017 Yılı Ocak Ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihine İlişkinBasın Duyurusu"nda, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Duyuruda, 2017 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminin ayrıca duyurulacağı da belirtildi.



 
EtiketlerTürkiyeTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTCMBMerkez Bankası
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