İlk öğrencilerine yüzde 20 burs olanağı

26 Ocak 2018’e kadar başvuruları kabul edecek olan üniversite, ilk öğrencilerine de yüzde 20 burs olanağı sağlayacak. Beykoz Üniversitesi, yüksek lisans programları için başvuruları kabul etmeye başladı. Beykoz Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (tezsiz) ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı’nı (tezsiz) öğrenciler ile buluşturuyor. 26 Ocak 2018’e kadar başvuruları kabul edecek olan üniversite, ilk öğrencilerine de yüzde 20 burs olanağı sağlıyor.

Yüzde 20 indirim imkanı

Beykoz Üniversitesi Yüksek Lisans Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Göker, yüksek lisans programlarına başvuracak adayların en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programından mezun olduklarını gösterir lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Adayların, online olarak yaptıkları başvurunun ardından programlara kabul için sınav ve mülakata tabi tutulacağını anlatan Prof. Göker, “Değerlendirme sonunda adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaklar. Tezsiz yüksek lisans programlarımız üç yarı yılı kapsamaktadır. Programlarımızın ücretleri ise 15 bin liradır” dedi. 2018 yılı bahar başvurularında ilk öğrencilerine yüzde 20 burs olanağı tanıdıklarını kaydeden Prof. Göker, “Önlisans veya lisans öğrenimi üniversitemizde tamamlamış Beykoz Üniversitesi mezunları ve Beykoz Üniversitesi çalışanlarına da yüzde 30 oranında burs uygulanacaktır” diye konuştu.

Beykoz Üniversitesi 16 adet bölüm açarak, ‘büyümeye devam’ dedi

Öte yandan Beykoz Üniversitesi yeni açılacak lisans ve önlisans bölümleri ile daha çok gencin hayatına dokunacak. Beykoz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) onayı ile 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde, lisans ve önlisans olmak üzere toplam 16 adet bölüm daha açarak, program sayısını 50’ye yükseltecek