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İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez milli İHA'lar da görev yapıyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 01:22
İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı operasyonda ilk kez milli İHA'lar da görev aldı.

Habertük'ün haberine göre TSK'nın harekatta kullandığı envanterinde ise Milli İHA'lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle Milli İHA'lar da görev başında.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 01:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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