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İlk kez yayınlandı… İşte o an!

İnsansız hava araçlarından (İHA) Bayraktar TB2 Silahlı İHA'nın attığı Milli Akıllı Mühimmat MAM-L'nin hedefi vurma anı görüntülendi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:55
İlk kez yayınlandı… İşte o an!

Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri milli silahlarla güçlenmeye devam ediyor.

Yıllardır girilmeyen mağaralara girerek teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmeçik için teknolojik geliştirmelere de ara verilmiyor.

Milli piyade tüfeğini terörle mücadelede kullanıma sokan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli ve milli olarak genişlemeye devam ediyor.

TEST AŞAMASINDA
Milli İHA'lardan sonra milli "Silahlı İnsansız Hava Aracı" da 'Milli akıllı mühimmatlarla' testlerine devam ediyor.

ATIŞLARIN HEPSİ TAM İSABET
Tüm atışlarda başarıya ulaşan SİHA'ların terörle mücadelede TSK'ya büyük bir destek sağlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:55
  1. Milli SİHA
  2. İHA
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Bunlarla insallah Kandil`dede test atishlari olur.
  • turkturk1 sa önce
    herseyi AKP BORLUYUZ BU GUNE KADAR HICBIR SEY YAPILMADI BIR IPLIK IGNEYE TAKILMADI HEP BUGUNE KADAR HUKUMETLER EZDIRDI . TABIKIAKP ISTEMEZLER TURKIYE ILERLIYOR. CHP KAPATILMADIGI SURECE BU HEP BOL ETAKOZLANACAK CHP TURKLUGU ATATURKUTEMSIL ETMIYOR CHP AVRUPAYI TEMSIL EDIYOR AVRUPANIN TURKIYEDEKI HEMORAIDI
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