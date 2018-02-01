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'İlk kez saklandığım yerden çıktım, Adana kebabı yiyecektim'

Firari hükümlü "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dedi

01 Şubat 2018 Perşembe 10:56
'İlk kez saklandığım yerden çıktım, Adana kebabı yiyecektim'

Adana'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, basit yaralama gibi 8 ayrı suçtan 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası alan firari hükümlü Adana kebabı yerken polis tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki Kaplan G.'nin Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

"BENİ NASIL YAKALADINIZ?"

Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kebap yiyen G., polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.

Emniyete getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dediği öğrenildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:56
  1. Adana
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