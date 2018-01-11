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İlk kez ortaya çıktı… Dumanlı hakkına şok bilgi!

ABD’deki kumpas davasına bakan hâkim Berman’ın da katıldığı FETÖ sempozyumuna sponsor olan avukatların eski ‘örgüt abisi’nin Ekrem Dumanlı olduğu ortaya çıktı

11 Ocak 2018 Perşembe 07:28
İlk kez ortaya çıktı… Dumanlı hakkına şok bilgi!

İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davasına bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyumu düzenleyen Yüksel- Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun FETÖ bağlantısı deşifre olmaya devam ediyor. Eski Zaman gazetesi Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın, YKK avukatlık bürosunun ortaklarından Cüneyt Yüksel'e örgütte abilik yaptığı, Yüksel'in de Zaman gazetesinin ve FETÖ'nün diğer bazı davalarına baktığı ortaya çıktı.

15 YIL A KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hasan Günaydın, YKK avukatlık bürosu hakkında ilginç bilgiler verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre Hasan Günaydın, Ekrem Dumanlı'nın yöneticisi olduğu Zaman'ın bir kısım dosyalarını, kendilerinin dışında, örgütün aktif üyesi olduğunu düşündüğü avukatlar Ahmet Düzgün ve Yüksel Kargın Hukuk Bürosu'nun takip ettiğini söyledi. Günaydın, Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu Caprice Gold'un, "Zaman Eriyor" içerikli ilanına karşı Zaman gazetesi adına Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki davayı söz konusu büroların takip ettiğini kaydetti. Günaydın, Zaman Genel Müdür Yardımcısı Avukat Mehmet Tahsin'in kendisine, Ekrem Dumanlı'nın dershanede çalıştığı dönemde YKK ortaklarından Cüneyt Yüksel'e abilik yaptığını söylediğini anlattı. 8-9 Mayıs 2014'te İstanbul Bosphorus Four Seasons Oteli'nde düzenlenen "Adalet ve Hukuk Devleti" konulu sempozyumun otel, konaklama ve uçak biletlerinin FETÖ'nün kozmik avukatlık bürosu YKK tarafından karşılandığını ortaya koymuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 07:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AKINCIAKINCI8 dk önce
    HELE TİPEBAKHAİNDE..
  • Adsız.Adsız.33 dk önce
    Sinsi...
  • AKINCIAKINCI48 dk önce
    PİSLİĞİNSURATINABAK ALAŞILIYORZATEN HER TÜRLÜ İĞRENÇLİĞİ VE VATAN HAİNLİĞİYAPACAIĞINI ANLAMAK ZOR DEĞİL.HALANEDENASILMAZLARANLAMIYORUM
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