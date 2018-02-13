Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlk kez konuştu... Anlayamadı...

Türkiye ziyareti öncesinde Afrin hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'nın güvenlik konusundaki endişelerinin farkında olduklarını açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 11:11
İlk kez konuştu... Anlayamadı...

Kuveyt ziyaretinde basının karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmelerden dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Bu bölgedeki Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da konuşan ABD’li bakan, Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerinin farkında olduklarını bir kez daha vurguladı.

DAEŞ’in henüz tamamen yenilmediğini ifade eden Tillerson, bu terör örgütünden kurtarılan bölgelerin istikrarı için 200 milyon dolar ekstra ödenek ayırdıklarını da söyledi.

PERŞEMBE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tillerson’u Perşembe akşamı kabul edecek. ABD’li bakan ertesi gün de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.

Ankara ABD'nin teröristlere destek çıkmasına karşı çıkarken, Washington ise PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye DAEŞ'le savaştığı gerekçesiyle kamyonlarca silah verdi.

"YA İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ, YA DA..."

Çavuşoğlu, dün Tillerson'in ziyaretiyle ilgili soruya ültimatom gibi cevap vermişti:

"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz,  ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur."

TSK açıkladı: 1439 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, yalnızca gece kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:11
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
    1. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
    2. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    3. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
    4. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
    5. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
    6. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
    7. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
    8. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
    9. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
    10. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
    11. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
    12. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
    13. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
    14. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
    15. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
    16. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
    17. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
    19. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
    20. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!