İlk kez konuştu... Anlayamadı...

Kuveyt ziyaretinde basının karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmelerden dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Bu bölgedeki Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da konuşan ABD’li bakan, Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerinin farkında olduklarını bir kez daha vurguladı.

DAEŞ’in henüz tamamen yenilmediğini ifade eden Tillerson, bu terör örgütünden kurtarılan bölgelerin istikrarı için 200 milyon dolar ekstra ödenek ayırdıklarını da söyledi.

PERŞEMBE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tillerson’u Perşembe akşamı kabul edecek. ABD’li bakan ertesi gün de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.

Ankara ABD'nin teröristlere destek çıkmasına karşı çıkarken, Washington ise PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye DAEŞ'le savaştığı gerekçesiyle kamyonlarca silah verdi.

"YA İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ, YA DA..."

Çavuşoğlu, dün Tillerson'in ziyaretiyle ilgili soruya ültimatom gibi cevap vermişti:

"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur."

TSK açıkladı: 1439 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, yalnızca gece kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.