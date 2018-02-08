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İlk kez görüntülendi! Kadın teröristler...

DAEŞ'li kadın teröristler ellerine silah alarak ilk kez sahaya indi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:27
İlk kez görüntülendi! Kadın teröristler...

DAEŞ’in kadın teröristleri, geçen hafta terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi’ye mektup yazarak, erkekler gibi savaşmak istediklerini belirtti. İntikam almak ve erkekler gibi şehit olmak istediklerini öne süren kadınlar, mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça ve dikkatleri çekmeden konuşmak istiyoruz. Bizim sorunumuz kız olmamız. Ancak diğer kızlar gibi değiliz ve bizim ilgimiz de onlardan farklı. Biz kılıçlarımızın gölgeleri üzerine ‘Allah’tan başka ilah yoktur!’ bayrağını çekmek istiyoruz. Ölüm bizim için hayat, hayat bizim için cihat!”

Mektuptan bir hafta sonra, Deyr ez Zor’daki DAEŞ’li kadınların çatışmaya girdiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayımlandı.

Şimdiye kadar DAEŞ’li kadın teröristlerin ellerine silah aldıkları pek görülmedi. Ancak terör örgütünün gazetesinin Ekim sayısında, kadınların çatışmalara doğrudan katılımının artık zorunlu görüldüğü belirtilmişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:27
  1. DAEŞ
  2. kadın teröristler

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  • yorgunyorgun24 dk önce
    Kadınlar şehitlik cihat yapmak istiyorsanız irail orda müslümanlarınkanını dökerseniz cennet yüzü göremessiniz Vesselam
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