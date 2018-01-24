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ATAK helikopteri ilk kez görev aldı! Afrin'deki hedefleri imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:00

Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.

Yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışları görüntülendi.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:00
  1. ATAK helikopteri
  2. Afrin
  • Deli DumrulDeli Dumrul17 dk önce
    Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ?Allah için vur. Peygamber için vur. Evliyalar için vur. Şehitler için vur. Vuuur Allah aşkına vur!
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Vurun Koçyiğitlerimiz vurun Mazlumlar neşelensin...
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