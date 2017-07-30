İlk kez ByLock kullanan muhtar yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mardin polisi 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir ilk yaşandı.

Koruculuk da yapıyorlar

ByLock kullandığı tespit edilen Artuklu ilçesi Çağlar Köyü Muhtarı H.A. ve Midyat ilçesi Düzoba Muhtarı S.A.'da gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konan H.A.'nın 2003 yılından itibaren hem muhtar hem de güvenlik korucusu olduğu belirlendi. Her iki ismin de ortak başka bir özelliği ise aynı zamanda köy korucusu olmaları. Yani iki muhtar da güvenlik güçleriyle birlikte terör operasyonlarına katılıyordu. Bu durum terörle mücadelenin neden başarıya ulaşmadığını gözler önüne serdi.

Polis PKK bağlantısını mercek altına aldı

15 Temmuz'dan bugüne süren operasyonlarda ilk kez ByLock kullanan muhtar ve köy korucusu tespit edildi. Polis H.A.'nın PKK terör örgütüyle bağlantısını tüm detaylarıyla mercek altına aldı. Koruculardan PKK'ya süren operasyonlar öncesinde istihbarat gidip-gitmediği inceleniyor. Muhtar S.A.'nın ise ByLock çıkan telefonu oğlunun kullandığını söylediği öğrenildi