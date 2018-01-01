İlk kez bu kadar net anlatıldı...

Bir zamanlar Rohingya’lıların yaşadığı Rakhine eyaletindeki yüzlerce köyü BM Operasyonel Uydu Uygulamaları Programından (UNOSAT) elde edilen verileri kullanılarak elde edilen görsel yayınlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre 18 Aralıkta toplam 354 köy tamamen ya da kısmen yok edildi.

Rohingya saldırıları nedeniyle 25 Ağustos tarihine kadar süregelen Rakhine’nin kuzey ucunun yeşil tepelerinden, devletin yakınlarındaki plajlara 110 km (68 mil) uzanan bir alanda yanmış yerleşimleri gösteriyor.

Birleşmiş Milletler ve ABD’deki üst düzey yetkililer, Myanmar ordusunun soykırımını etnik temizlik olarak nitelendirdiler.

Myanmar, operasyonları ayaklanmalara karşı yürüttüğünü söyleyerek reddetti.

Myanmar hükümeti, yanmaların Rohingya militanları ve Rohingya tarafından kendilerinin yapdığını söyledi.

Myanmar ordusu, bu grafikte anlatılan Rohingya’ya yapılan zulümdeki rolü hakkındaki sorulara yanıt vermedi.